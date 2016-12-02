Menu
← назад Блоги Легендарные женщины Знаменитые дети СССР Всякая всячина Мода и красота Здоровье Мой ребенок Форум Сонник Гороскоп Новости Фото Магазин Полезные статьи Лента активности

Добро пожаловать на женский сайт!

Ты сегодня свободна?

Самое время пройтись по магазинам... Встретиться с подругой... Поболтать о том, о сем в уютной кафешке....

Вам это знакомо?

Тогда проходите, располагайтесь...

Если ты такая же - жми сердечко!
Нас уже:
14
Ты уже такая
Всякая всячина
Тонкости организации корпоративного отдыха
 Тонкости организации корпоративного отдыха
Сегодня в 07:37

Чтобы в рабочем коллективе царила дружественная атмосфера, необходимо организовывать корпоративный досуг. Такие совместные мероприятия позволяют коллегам в неформальной обстановке лучше узнать друг друга, получить порцию позитива и хорошего настроения.

Подробнее →
Что подарить второй половинке на День святого Валентина?
Что подарить второй половинке на День святого Валентина?
Как найти время на изучение языков?
Как найти время на изучение языков?
Пять актёров, отказавшихся от культовых ролей
Пять актёров, отказавшихся от культовых ролей
Здоровье
Японский массаж тела
 Японский массаж тела
Сегодня в 05:20

Восток издревле славится своими действенными техниками оздоровления. Их использовали как средство для быстрой мобилизации воинов перед атакой, так и для исключительного здоровья императорских особ.

Подробнее →
Основные симптомы менингита
Основные симптомы менингита
Сбалансированное питание. Простые правила
Сбалансированное питание. Простые правила
Причины, по которым прямо сейчас стоит начать бегать
Причины, по которым прямо сейчас стоит начать бегать
Мода и красота
Фиолетовое платье - trend look 2017
 Фиолетовое платье - trend look 2017
11 января 2017

Фиолетовый - один из самых популярных цветов нынешней зимы. Многие модные дизайнеры представили в коллекциях этого зима платья различных оттенков фиолетового - от нежного лавандового и бледного чертополохового до насыщенного темно-сливового.

Подробнее →
Домашние способы борьбы с морщинами вокруг глаз
Домашние способы борьбы с морщинами вокруг глаз
Как подобрать прическу к форме лица
Как подобрать прическу к форме лица
Как вырасти за полчаса, не выходя из гардероба? Подбираем платье для невысокой девушки
Как вырасти за полчаса, не выходя из гардероба? Подбираем платье для невысокой девушки
Мой ребенок
Рахит у ребенка: симптомы, лечение, профилактика
 Рахит у ребенка: симптомы, лечение, профилактика
11 января 2017

Рахит - это заболевание, связанное с недостатком витамина D, что приводит к нарушению обмена таких важных микроэлементов, как кальций и фосфор. Первое подробное описание данного заболевания принадлежит английским учёным XVII века.

Подробнее →
О пользе мягких игрушек
О пользе мягких игрушек
Как Lego стал самым популярным конструктором в мире
Как Lego стал самым популярным конструктором в мире
Как выбрать коляску трость
Как выбрать коляску трость
Дом и уют
Организация хранения вещей в гардеробной комнате или шкафу
 Организация хранения вещей в гардеробной комнате или шкафу
4 января 2017

Всякая хозяйка мечтает о большой гардеробной, где для всякой вещи будет отведено свое место. Однако часто приходится хранить белье и одежду в небольших по площади шкафах. Если не подходить с умом к организации хранения в них вещей, то очень скоро в груде вещей сложно будет разобраться.

Подробнее →
Как маленькую прихожую сделать максимально комфортной и уютной
Как маленькую прихожую сделать максимально комфортной и уютной
Релаксация в домашнем дизайне – стиль лаунж в интерьере
Релаксация в домашнем дизайне – стиль лаунж в интерьере
Оформление кухни в бежевых тонах
Оформление кухни в бежевых тонах
Клуб путешественников
Путешествие на Симиланы
 Путешествие на Симиланы
4 января 2017

Таиланд привлекает туристов со всего мира мягким тропическим климатом и большим количеством уникальных природных достопримечательностей. Одной из самых известных и красивых бесспорно являются Симиланы - гряда островов вблизи Пхукета. О них и расскажем в нашей статье.

Подробнее →
Удачная покупка
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
 Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
19 декабря 2016

Каждый раз, поздравляя близких и друзей с праздником, мы, помимо здоровья и счастья, желаем им материального благополучия. Ведь именно деньги дают определенный уровень свободы и возможность для осуществления многих мечтаний. Как сделать так, чтобы деньги приходили в ваш дом?

Подробнее →
Типы домашних кондиционеров. Особенности, достоинства и недостатки
Типы домашних кондиционеров. Особенности, достоинства и недостатки
Декоративная косметика. Выбираем качественную тушь для ресниц
Декоративная косметика. Выбираем качественную тушь для ресниц
Почему ортопедический матрас лучше обычного
Почему ортопедический матрас лучше обычного
Легендарные женщины
А я люблю женатого... Российские певицы, родившие от женатых мужчин
 А я люблю женатого... Российские певицы, родившие от женатых мужчин
11 декабря 2016

Нравы современного общества таковы, что мы больше удивляемся прочному многолетнему браку, чем роману с женатым мужчиной. Дети, рожденные вне брака, стали практически нормой современного общества. В статье мы расскажем о российских певицах, которые не скрывают, что родили от женатого мужчины.

Подробнее →
Кулинарные эксперименты
Торт Зебра на кефире в мультиварке
 Торт Зебра на кефире в мультиварке
2 декабря 2016

Торт Зебра любим многими за симпатичный внешний вид и прекрасный нежный вкус. В интернете можно найти множество рецептов - вариаций на тему Зебры. Мы предлагаем наиболее простой, для начинающих кулинаров - на основе кефира. Вы обязательно оцените его необыкновенный вкус.

Подробнее →
Новинки фотогалереи
Давние фото..
САвиный кофе
Выпускница моя..
Все вместе..
Алевтина..
Ярослав..
Гуляли сегодня))
Рыбки мои..
Последние комментарии
Пока не судьба.Ань(( посидела на больничном..теперь неизвес...
Пересвет
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
Дык и не сумлевайся ))) молодуха конечно ...это мы тут уже ...
Винни
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
Винь, ну я значит молодуха исчо) Нет у мну кошелька
Ариана
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
а я удивительное дело всю жизнь без кошельков - а тут в под...
Винни
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
Свет, ну самое время себе подарок сделать)))
Ариана
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
Пора мне сменить мой кошелек..хотя.выглядит он еще достойно...
Пересвет
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
Почти месяц прошел..и ни гу-гу..
Пересвет
Сестра,однако..
я и так одна..по факту..а земля круглая..
Пересвет
Сестра,однако..
от всех родных не получается абстрагироваться, можно остать...
Мимичка
Сестра,однако..
даже более существенный подарок выглядел бы неуместно..молч...
Пересвет
Сестра,однако..
Кто онлайн?
Пользователей: 0
Гостей: 16
Сегодня были:
Ариана, Stevenrubre