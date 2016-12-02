Добро пожаловать на женский сайт!

Организация хранения вещей в гардеробной комнате или шкафу 4 января 2017 Всякая хозяйка мечтает о большой гардеробной, где для всякой вещи будет отведено свое место. Однако часто приходится хранить белье и одежду в небольших по площади шкафах. Если не подходить с умом к организации хранения в них вещей, то очень скоро в груде вещей сложно будет разобраться. Подробнее →