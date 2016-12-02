Добро пожаловать на женский сайт!

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Тонкости организации корпоративного отдыха
Сегодня в 07:37
Чтобы в рабочем коллективе царила дружественная атмосфера, необходимо организовывать корпоративный досуг. Такие совместные мероприятия позволяют коллегам в неформальной обстановке лучше узнать друг друга, получить порцию позитива и хорошего настроения.Подробнее →
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Японский массаж тела
Сегодня в 05:20
Восток издревле славится своими действенными техниками оздоровления. Их использовали как средство для быстрой мобилизации воинов перед атакой, так и для исключительного здоровья императорских особ.Подробнее →
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Фиолетовое платье - trend look 2017
11 января 2017
Фиолетовый - один из самых популярных цветов нынешней зимы. Многие модные дизайнеры представили в коллекциях этого зима платья различных оттенков фиолетового - от нежного лавандового и бледного чертополохового до насыщенного темно-сливового.Подробнее →
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Рахит у ребенка: симптомы, лечение, профилактика
11 января 2017
Рахит - это заболевание, связанное с недостатком витамина D, что приводит к нарушению обмена таких важных микроэлементов, как кальций и фосфор. Первое подробное описание данного заболевания принадлежит английским учёным XVII века.Подробнее →
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Организация хранения вещей в гардеробной комнате или шкафу
4 января 2017
Всякая хозяйка мечтает о большой гардеробной, где для всякой вещи будет отведено свое место. Однако часто приходится хранить белье и одежду в небольших по площади шкафах. Если не подходить с умом к организации хранения в них вещей, то очень скоро в груде вещей сложно будет разобраться.Подробнее →
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Путешествие на Симиланы
4 января 2017
Таиланд привлекает туристов со всего мира мягким тропическим климатом и большим количеством уникальных природных достопримечательностей. Одной из самых известных и красивых бесспорно являются Симиланы - гряда островов вблизи Пхукета. О них и расскажем в нашей статье.Подробнее →
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Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
19 декабря 2016
Каждый раз, поздравляя близких и друзей с праздником, мы, помимо здоровья и счастья, желаем им материального благополучия. Ведь именно деньги дают определенный уровень свободы и возможность для осуществления многих мечтаний. Как сделать так, чтобы деньги приходили в ваш дом?Подробнее →
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А я люблю женатого... Российские певицы, родившие от женатых мужчин
11 декабря 2016
Нравы современного общества таковы, что мы больше удивляемся прочному многолетнему браку, чем роману с женатым мужчиной. Дети, рожденные вне брака, стали практически нормой современного общества. В статье мы расскажем о российских певицах, которые не скрывают, что родили от женатого мужчины.Подробнее →
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Торт Зебра на кефире в мультиварке
2 декабря 2016
Торт Зебра любим многими за симпатичный внешний вид и прекрасный нежный вкус. В интернете можно найти множество рецептов - вариаций на тему Зебры. Мы предлагаем наиболее простой, для начинающих кулинаров - на основе кефира. Вы обязательно оцените его необыкновенный вкус.Подробнее →