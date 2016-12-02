Добро пожаловать на женский сайт!

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Мода и красота
Как вырасти за полчаса, не выходя из гардероба? Подбираем платье для невысокой девушки
 Как вырасти за полчаса, не выходя из гардероба? Подбираем платье для невысокой девушки
30 декабря 2016

Невысокий рост – причина многих комплексов и интересная особенность одновременно, не раз становился большой проблемой для настоящих модниц. Не все вещи сидят так, как хотелось бы, джинсы или брюки подобрать бывает крайне непросто, а тренд этого сезона – юбки и платья в пол прошёл мимо вас.

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Для чего необходимо кератиновое выравнивание волос
Для чего необходимо кератиновое выравнивание волос
Чем полезны косметические маски из белой глины?
Чем полезны косметические маски из белой глины?
Зима 2016/2017. Модные вещи из вельвета и бархата
Зима 2016/2017. Модные вещи из вельвета и бархата
Здоровье
Как поддержать организм после обильных застолий
 Как поддержать организм после обильных застолий
30 декабря 2016

Новогодние праздники – большое испытание для человеческого организма. Жирная, жареная еда, алкоголь, сладости – все это перегружает пищеварительную систему. Поэтому после праздников логично позаботиться о своем здоровье и включить в привычный рацион несколько очищающих организм продуктов.

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6 мифов об уходе за волосами
6 мифов об уходе за волосами
Короткие рисовые диеты
Короткие рисовые диеты
Инсульт: проявления и возможность восстановления
Инсульт: проявления и возможность восстановления
Всякая всячина
Как сэкономить на аренде недвижимости
 Как сэкономить на аренде недвижимости
30 декабря 2016

Очень часто молодые семьи не имеют собственного жилья, поэтому им приходится его арендовать. Это проблема возникают не только у молодых семей, но и у людей разных возрастов. Например, человек приехал в командировку, не на одну неделю, а в длительную, сроком на месяц и более.

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Если отдых выпал на зимние месяцы
Если отдых выпал на зимние месяцы
Как отмечают Новый год в разных странах
Как отмечают Новый год в разных странах
Популярные мужские имена с самой сильной энергетикой
Популярные мужские имена с самой сильной энергетикой
Мой ребенок
О пользе мягких игрушек
 О пользе мягких игрушек
29 декабря 2016

Почти у каждого ребенка есть своя любимая мягкая игрушка. Та самая, в обнимку с которой так приятно засыпать. С ней ночная темнота уже не кажется такой страшной. Плюшевые мишки или зайчики на определенном этапе заменяют друга замкнутым малышам. А что еще мы знаем о мягких игрушках?

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Как Lego стал самым популярным конструктором в мире
Как Lego стал самым популярным конструктором в мире
Как выбрать коляску трость
Как выбрать коляску трость
Лучший подарок мальчишке - электронный конструктор
Лучший подарок мальчишке - электронный конструктор
Дом и уют
Как маленькую прихожую сделать максимально комфортной и уютной
 Как маленькую прихожую сделать максимально комфортной и уютной
27 декабря 2016

Очень многие хозяева, как правило, не считают коридор истинно полноценной комнатой и, поэтому, зачастую не особо заботятся об его обустройстве. Вошел, снял обувь – и вот ты уже в уютной и любимой гостиной, а что там, в прихожей, существенного значения не имеет.

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Релаксация в домашнем дизайне – стиль лаунж в интерьере
Релаксация в домашнем дизайне – стиль лаунж в интерьере
Оформление кухни в бежевых тонах
Оформление кухни в бежевых тонах
Правила эффективной уборки дома
Правила эффективной уборки дома
Удачная покупка
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
 Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
19 декабря 2016

Каждый раз, поздравляя близких и друзей с праздником, мы, помимо здоровья и счастья, желаем им материального благополучия. Ведь именно деньги дают определенный уровень свободы и возможность для осуществления многих мечтаний. Как сделать так, чтобы деньги приходили в ваш дом?

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Типы домашних кондиционеров. Особенности, достоинства и недостатки
Типы домашних кондиционеров. Особенности, достоинства и недостатки
Декоративная косметика. Выбираем качественную тушь для ресниц
Декоративная косметика. Выбираем качественную тушь для ресниц
Почему ортопедический матрас лучше обычного
Почему ортопедический матрас лучше обычного
Легендарные женщины
А я люблю женатого... Российские певицы, родившие от женатых мужчин
 А я люблю женатого... Российские певицы, родившие от женатых мужчин
11 декабря 2016

Нравы современного общества таковы, что мы больше удивляемся прочному многолетнему браку, чем роману с женатым мужчиной. Дети, рожденные вне брака, стали практически нормой современного общества. В статье мы расскажем о российских певицах, которые не скрывают, что родили от женатого мужчины.

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Клуб путешественников
Особенности зимнего Кракова
 Особенности зимнего Кракова
8 декабря 2016

Польша - великолепный выбор для путешествия. Интересные традиции, оригинальная архитектура, легкий морозец и белый пушистый снег - все это ждет тех путешественников, которые собираются отдохнуть здесь в зимнее время. Сегодня мы расскажем о том, что вы сможете увидеть зимой в Кракове.

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Кулинарные эксперименты
Торт Зебра на кефире в мультиварке
 Торт Зебра на кефире в мультиварке
2 декабря 2016

Торт Зебра любим многими за симпатичный внешний вид и прекрасный нежный вкус. В интернете можно найти множество рецептов - вариаций на тему Зебры. Мы предлагаем наиболее простой, для начинающих кулинаров - на основе кефира. Вы обязательно оцените его необыкновенный вкус.

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Вегетарианская пицца
Вегетарианская пицца
Вкусные и простые супы на основе сливок
Вкусные и простые супы на основе сливок
Готовим ризотто по всем правилам итальянской кухни
Готовим ризотто по всем правилам итальянской кухни
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Пока не судьба.Ань(( посидела на больничном..теперь неизвес...
Пересвет
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
Дык и не сумлевайся ))) молодуха конечно ...это мы тут уже ...
Винни
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
Винь, ну я значит молодуха исчо) Нет у мну кошелька
Ариана
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
а я удивительное дело всю жизнь без кошельков - а тут в под...
Винни
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
Свет, ну самое время себе подарок сделать)))
Ариана
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
Пора мне сменить мой кошелек..хотя.выглядит он еще достойно...
Пересвет
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
Почти месяц прошел..и ни гу-гу..
Пересвет
Сестра,однако..
я и так одна..по факту..а земля круглая..
Пересвет
Сестра,однако..
от всех родных не получается абстрагироваться, можно остать...
Мимичка
Сестра,однако..
даже более существенный подарок выглядел бы неуместно..молч...
Пересвет
Сестра,однако..
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