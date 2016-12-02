Добро пожаловать на женский сайт!

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Простые способы увеличить объем волос
Вчера в 12:45
Тонкие, лишённые блеска, слишком мягкие и вялые волосы выглядят весьма непривлекательно. В этом случае волосам просто необходимо восстановление, только тогда они вновь обретут сияющий, здоровый и пышный вид.Подробнее →
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Что нужно знать о вирусе папилломы человека
Вчера в 12:16
Множество заболеваний могут иметь массу разновидностей и подвидов, о которых люди даже не догадываются. Вирус папилломы человека (ВПЧ) относится к таким заболеваниям. Ученые открыли порядка ста типов этого вируса, вызывающего различные недуги.Подробнее →
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Как увеличить пространство маленькой кухни
20 января 2017
Можно достаточно долго печалиться о том, насколько мала площадь кухни в конкретном доме, а можно начать решать данную проблему, которая является сложной, но неразрешимой её назвать нельзя.Подробнее →
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Как вырастить в теплице хороший урожай кабачков
20 января 2017
Бытует мнение, что для выращивания овощей в искусственных условиях, дачникам приходится прилагать множество усилий. Растения требуют к себе особого внимания и ухода. Однако это не всегда верно. Выращивание кабачков не отнимает много времени, так как растение особо неприхотливое.Подробнее →
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Рахит у ребенка: симптомы, лечение, профилактика
11 января 2017
Рахит - это заболевание, связанное с недостатком витамина D, что приводит к нарушению обмена таких важных микроэлементов, как кальций и фосфор. Первое подробное описание данного заболевания принадлежит английским учёным XVII века.Подробнее →
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Путешествие на Симиланы
4 января 2017
Таиланд привлекает туристов со всего мира мягким тропическим климатом и большим количеством уникальных природных достопримечательностей. Одной из самых известных и красивых бесспорно являются Симиланы - гряда островов вблизи Пхукета. О них и расскажем в нашей статье.Подробнее →
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Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
19 декабря 2016
Каждый раз, поздравляя близких и друзей с праздником, мы, помимо здоровья и счастья, желаем им материального благополучия. Ведь именно деньги дают определенный уровень свободы и возможность для осуществления многих мечтаний. Как сделать так, чтобы деньги приходили в ваш дом?Подробнее →
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А я люблю женатого... Российские певицы, родившие от женатых мужчин
11 декабря 2016
Нравы современного общества таковы, что мы больше удивляемся прочному многолетнему браку, чем роману с женатым мужчиной. Дети, рожденные вне брака, стали практически нормой современного общества. В статье мы расскажем о российских певицах, которые не скрывают, что родили от женатого мужчины.Подробнее →
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Торт Зебра на кефире в мультиварке
2 декабря 2016
Торт Зебра любим многими за симпатичный внешний вид и прекрасный нежный вкус. В интернете можно найти множество рецептов - вариаций на тему Зебры. Мы предлагаем наиболее простой, для начинающих кулинаров - на основе кефира. Вы обязательно оцените его необыкновенный вкус.Подробнее →