Добро пожаловать на женский сайт!

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Ты уже такая
Клуб путешественников
Что ждет туристов в Венгрии
 Что ждет туристов в Венгрии
Сегодня в 07:25

Все большей популярности в туристической сфере в последнее время набирает Венгрия. Эта центральноевропейская страна увлекает своей самобытностью и неповторимостью. Чего только стоит ее готическая архитектура!

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Путешествие на Симиланы
Путешествие на Симиланы
Особенности зимнего Кракова
Особенности зимнего Кракова
10 причин посетить Францию
10 причин посетить Францию
Кулинарные эксперименты
Традиционные блюда итальянской кухни
 Традиционные блюда итальянской кухни
Вчера в 07:25

Национальная кухня Италии известна по всему миру. Многие из традиционных блюд являются главными блюдами в популярных ресторанах столиц многих стран. Сегодня мы расскажем о семи основных составляющих, без которых невозможно себе представить Итальянскую кухню.

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Легкий и вкусный салат из консервированной рыбы
Легкий и вкусный салат из консервированной рыбы
Торт Зебра на кефире в мультиварке
Торт Зебра на кефире в мультиварке
Вегетарианская пицца
Вегетарианская пицца
Удачная покупка
Советы по выбору стиральной машины
 Советы по выбору стиральной машины
Вчера в 06:21

Современные домохозяйки уже не представляют свой быт без стиральной машины. Ведь это одна из главных помощниц. На что обратить внимание при выборе?

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Как правило подобрать размер и жесткость ортопедического матраса
Как правило подобрать размер и жесткость ортопедического матраса
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
Типы домашних кондиционеров. Особенности, достоинства и недостатки
Типы домашних кондиционеров. Особенности, достоинства и недостатки
Дом и уют
Правильный уход за шубой из натурального меха
 Правильный уход за шубой из натурального меха
23 января 2017

Натуральный мех сегодня весьма актуален. Многие девушки мечтают о красивой модной шубе из норки, соболя, чернобурки или более демократичных мутона, каракуля, кролика. Чтобы шуба прослужила как можно дольше, за ней нужен грамотный уход. Попробуем разобраться в его тонкостях.

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Как увеличить пространство маленькой кухни
Как увеличить пространство маленькой кухни
Как оживить интерьер за минимальные деньги
Как оживить интерьер за минимальные деньги
Лепной декор в интерьере
Лепной декор в интерьере
Мода и красота
Простые способы увеличить объем волос
 Простые способы увеличить объем волос
21 января 2017

Тонкие, лишённые блеска, слишком мягкие и вялые волосы выглядят весьма непривлекательно. В этом случае волосам просто необходимо восстановление, только тогда они вновь обретут сияющий, здоровый и пышный вид.

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Пора позабыть! Главные модные антитренды весны 2017
Пора позабыть! Главные модные антитренды весны 2017
Пять модных горячих трендов весны 2017
Пять модных горячих трендов весны 2017
Мужкие носки: нюансы выбора
Мужкие носки: нюансы выбора
Здоровье
Что нужно знать о вирусе папилломы человека
 Что нужно знать о вирусе папилломы человека
21 января 2017

Множество заболеваний могут иметь массу разновидностей и подвидов, о которых люди даже не догадываются. Вирус папилломы человека (ВПЧ) относится к таким заболеваниям. Ученые открыли порядка ста типов этого вируса, вызывающего различные недуги.

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Японский массаж тела
Японский массаж тела
Основные симптомы менингита
Основные симптомы менингита
Сбалансированное питание. Простые правила
Сбалансированное питание. Простые правила
Всякая всячина
Как вырастить в теплице хороший урожай кабачков
 Как вырастить в теплице хороший урожай кабачков
20 января 2017

Бытует мнение, что для выращивания овощей в искусственных условиях, дачникам приходится прилагать множество усилий. Растения требуют к себе особого внимания и ухода. Однако это не всегда верно. Выращивание кабачков не отнимает много времени, так как растение особо неприхотливое.

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Вечеринка в стиле... Выбираем тему для праздника
Вечеринка в стиле... Выбираем тему для праздника
Тонкости организации корпоративного отдыха
Тонкости организации корпоративного отдыха
Что подарить второй половинке на День святого Валентина?
Что подарить второй половинке на День святого Валентина?
Мой ребенок
Рахит у ребенка: симптомы, лечение, профилактика
 Рахит у ребенка: симптомы, лечение, профилактика
11 января 2017

Рахит - это заболевание, связанное с недостатком витамина D, что приводит к нарушению обмена таких важных микроэлементов, как кальций и фосфор. Первое подробное описание данного заболевания принадлежит английским учёным XVII века.

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О пользе мягких игрушек
О пользе мягких игрушек
Как Lego стал самым популярным конструктором в мире
Как Lego стал самым популярным конструктором в мире
Как выбрать коляску трость
Как выбрать коляску трость
Легендарные женщины
А я люблю женатого... Российские певицы, родившие от женатых мужчин
 А я люблю женатого... Российские певицы, родившие от женатых мужчин
11 декабря 2016

Нравы современного общества таковы, что мы больше удивляемся прочному многолетнему браку, чем роману с женатым мужчиной. Дети, рожденные вне брака, стали практически нормой современного общества. В статье мы расскажем о российских певицах, которые не скрывают, что родили от женатого мужчины.

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Пока не судьба.Ань(( посидела на больничном..теперь неизвес...
Пересвет
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
Дык и не сумлевайся ))) молодуха конечно ...это мы тут уже ...
Винни
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
Винь, ну я значит молодуха исчо) Нет у мну кошелька
Ариана
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
а я удивительное дело всю жизнь без кошельков - а тут в под...
Винни
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
Свет, ну самое время себе подарок сделать)))
Ариана
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
Пора мне сменить мой кошелек..хотя.выглядит он еще достойно...
Пересвет
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
Почти месяц прошел..и ни гу-гу..
Пересвет
Сестра,однако..
я и так одна..по факту..а земля круглая..
Пересвет
Сестра,однако..
от всех родных не получается абстрагироваться, можно остать...
Мимичка
Сестра,однако..
даже более существенный подарок выглядел бы неуместно..молч...
Пересвет
Сестра,однако..
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