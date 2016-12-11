Добро пожаловать на женский сайт!

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Что ждет туристов в Венгрии
Сегодня в 07:25
Все большей популярности в туристической сфере в последнее время набирает Венгрия. Эта центральноевропейская страна увлекает своей самобытностью и неповторимостью. Чего только стоит ее готическая архитектура!Подробнее →
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Традиционные блюда итальянской кухни
Вчера в 07:25
Национальная кухня Италии известна по всему миру. Многие из традиционных блюд являются главными блюдами в популярных ресторанах столиц многих стран. Сегодня мы расскажем о семи основных составляющих, без которых невозможно себе представить Итальянскую кухню.Подробнее →
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Советы по выбору стиральной машины
Вчера в 06:21
Современные домохозяйки уже не представляют свой быт без стиральной машины. Ведь это одна из главных помощниц. На что обратить внимание при выборе?Подробнее →
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Правильный уход за шубой из натурального меха
23 января 2017
Натуральный мех сегодня весьма актуален. Многие девушки мечтают о красивой модной шубе из норки, соболя, чернобурки или более демократичных мутона, каракуля, кролика. Чтобы шуба прослужила как можно дольше, за ней нужен грамотный уход. Попробуем разобраться в его тонкостях.Подробнее →
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Простые способы увеличить объем волос
21 января 2017
Тонкие, лишённые блеска, слишком мягкие и вялые волосы выглядят весьма непривлекательно. В этом случае волосам просто необходимо восстановление, только тогда они вновь обретут сияющий, здоровый и пышный вид.Подробнее →
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Что нужно знать о вирусе папилломы человека
21 января 2017
Множество заболеваний могут иметь массу разновидностей и подвидов, о которых люди даже не догадываются. Вирус папилломы человека (ВПЧ) относится к таким заболеваниям. Ученые открыли порядка ста типов этого вируса, вызывающего различные недуги.Подробнее →
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Как вырастить в теплице хороший урожай кабачков
20 января 2017
Бытует мнение, что для выращивания овощей в искусственных условиях, дачникам приходится прилагать множество усилий. Растения требуют к себе особого внимания и ухода. Однако это не всегда верно. Выращивание кабачков не отнимает много времени, так как растение особо неприхотливое.Подробнее →
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Рахит у ребенка: симптомы, лечение, профилактика
11 января 2017
Рахит - это заболевание, связанное с недостатком витамина D, что приводит к нарушению обмена таких важных микроэлементов, как кальций и фосфор. Первое подробное описание данного заболевания принадлежит английским учёным XVII века.Подробнее →
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А я люблю женатого... Российские певицы, родившие от женатых мужчин
11 декабря 2016
Нравы современного общества таковы, что мы больше удивляемся прочному многолетнему браку, чем роману с женатым мужчиной. Дети, рожденные вне брака, стали практически нормой современного общества. В статье мы расскажем о российских певицах, которые не скрывают, что родили от женатого мужчины.Подробнее →