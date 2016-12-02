Добро пожаловать на женский сайт!

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Как подобрать прическу к форме лица
Сегодня в 09:14
Подходящая к форме лица прическа очень важна - она создает неповторимый привлекательный образ. На её выбор также должна влиять структура волос - тонкие или плотные, густые или нет. Важен и цвет — темные пряди зрительно уменьшают лицо, а светлые будут делать его черты более мягкими и округлыми.Подробнее →
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Причины, по которым прямо сейчас стоит начать бегать
Сегодня в 08:47
Практически каждый из нас хоть раз задумывался о том, чтобы начать бегать. Только почти все откладывают это занятие. Здесь и сейчас находится много отговорок не заниматься этим. Однако стоит прочитать эту статью и причин действовать будет больше, чем предлогов отказаться от таких тренировок.Подробнее →
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Пять актёров, отказавшихся от культовых ролей
6 января 2017
Ох, как бывает сложно найти для роли нужного актёра. Мало того, что не каждый подойдёт, так ещё и сами актёры зачастую отказываются от перспективных ролей по самым различным причинам. Интересно, не пожалели ли знаменитые актеры о том, что посчитали неинтересными для себя предложениями следующие роли?Подробнее →
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Организация хранения вещей в гардеробной комнате или шкафу
4 января 2017
Всякая хозяйка мечтает о большой гардеробной, где для всякой вещи будет отведено свое место. Однако часто приходится хранить белье и одежду в небольших по площади шкафах. Если не подходить с умом к организации хранения в них вещей, то очень скоро в груде вещей сложно будет разобраться.Подробнее →
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Путешествие на Симиланы
4 января 2017
Таиланд привлекает туристов со всего мира мягким тропическим климатом и большим количеством уникальных природных достопримечательностей. Одной из самых известных и красивых бесспорно являются Симиланы - гряда островов вблизи Пхукета. О них и расскажем в нашей статье.Подробнее →
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О пользе мягких игрушек
29 декабря 2016
Почти у каждого ребенка есть своя любимая мягкая игрушка. Та самая, в обнимку с которой так приятно засыпать. С ней ночная темнота уже не кажется такой страшной. Плюшевые мишки или зайчики на определенном этапе заменяют друга замкнутым малышам. А что еще мы знаем о мягких игрушках?Подробнее →
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Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
19 декабря 2016
Каждый раз, поздравляя близких и друзей с праздником, мы, помимо здоровья и счастья, желаем им материального благополучия. Ведь именно деньги дают определенный уровень свободы и возможность для осуществления многих мечтаний. Как сделать так, чтобы деньги приходили в ваш дом?Подробнее →
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А я люблю женатого... Российские певицы, родившие от женатых мужчин
11 декабря 2016
Нравы современного общества таковы, что мы больше удивляемся прочному многолетнему браку, чем роману с женатым мужчиной. Дети, рожденные вне брака, стали практически нормой современного общества. В статье мы расскажем о российских певицах, которые не скрывают, что родили от женатого мужчины.Подробнее →
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Торт Зебра на кефире в мультиварке
2 декабря 2016
Торт Зебра любим многими за симпатичный внешний вид и прекрасный нежный вкус. В интернете можно найти множество рецептов - вариаций на тему Зебры. Мы предлагаем наиболее простой, для начинающих кулинаров - на основе кефира. Вы обязательно оцените его необыкновенный вкус.Подробнее →