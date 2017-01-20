Добро пожаловать на женский сайт!

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Отношения
Чего не стоит дарить любимым
 Чего не стоит дарить любимым
Вчера в 05:53

Вокруг выбора подарков для любимого человека, неважно, мужа, жены, парня, девушки, существует множество примет и суеверий. И если вы не верите во все это, то это не означает, что и ваша вторая половинка имеет такое же мнение.

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Кулинарные эксперименты
Как сделать выдержанное мясо в домашних условиях?
 Как сделать выдержанное мясо в домашних условиях?
4 февраля 2017

Всем нам намного привычнее парное мясо, качество и бесспорное превосходство которого над другими разновидностями закладывалось с детства. Однако существует принципиально другой, но от этого не менее полезный вкусный вид мяса – выдержанный.

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Особенности кухни Вьетнама
Особенности кухни Вьетнама
Традиционные блюда итальянской кухни
Традиционные блюда итальянской кухни
Легкий и вкусный салат из консервированной рыбы
Легкий и вкусный салат из консервированной рыбы
Мода и красота
Модные ткани весны 2017 от дома ткани ТИССУРА
 Модные ткани весны 2017 от дома ткани ТИССУРА
3 февраля 2017

Совсем скоро наступит новый модный сезон весна-лето 2017. Модницы уже вовсю готовятся, подбирая свежие образы. Кто-то предпочитает покупать готовую одежду, кому-то интереснее создавать образ самостоятельно, опираясь на модные тренды.

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Простые способы увеличить объем волос
Простые способы увеличить объем волос
Пора позабыть! Главные модные антитренды весны 2017
Пора позабыть! Главные модные антитренды весны 2017
Пять модных горячих трендов весны 2017
Пять модных горячих трендов весны 2017
Мой ребенок
Самые распространенные мифы о младенцах
 Самые распространенные мифы о младенцах
1 февраля 2017

Еще во время беременности мамы окружают себя всяческой литературой об уходе за новорожденным. Как только возникают какие-то проблемы с малышом, ищут ответы на интернет-форумах, прислушиваются к советам старшего поколения. К сожалению, не все написанное или сказанное является достоверной информацией.

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Кроха в кадре: профессиональная фотосъемка новорожденного
Кроха в кадре: профессиональная фотосъемка новорожденного
Рахит у ребенка: симптомы, лечение, профилактика
Рахит у ребенка: симптомы, лечение, профилактика
О пользе мягких игрушек
О пользе мягких игрушек
Здоровье
Геморрой. Что важно знать о деликатной проблеме
 Геморрой. Что важно знать о деликатной проблеме
31 января 2017

Геморрой основная проблема современной проктологии. Это заболевание широко распространено, страдают им мужчины и женщины в равном соотношении.

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Что нужно знать о вирусе папилломы человека
Что нужно знать о вирусе папилломы человека
Японский массаж тела
Японский массаж тела
Основные симптомы менингита
Основные симптомы менингита
Дом и уют
Шебби шик в интерьере: основные принципы
 Шебби шик в интерьере: основные принципы
30 января 2017

Пожалуй, один из самых нежных и романтичных стилей - шебби шик, или состаренный шик однозначно привлекает внимание, причем не только романтичных натур.

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Правильный уход за шубой из натурального меха
Правильный уход за шубой из натурального меха
Как увеличить пространство маленькой кухни
Как увеличить пространство маленькой кухни
Как оживить интерьер за минимальные деньги
Как оживить интерьер за минимальные деньги
Клуб путешественников
Что ждет туристов в Венгрии
 Что ждет туристов в Венгрии
26 января 2017

Все большей популярности в туристической сфере в последнее время набирает Венгрия. Эта центральноевропейская страна увлекает своей самобытностью и неповторимостью. Чего только стоит ее готическая архитектура!

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Путешествие на Симиланы
Путешествие на Симиланы
Особенности зимнего Кракова
Особенности зимнего Кракова
10 причин посетить Францию
10 причин посетить Францию
Удачная покупка
Советы по выбору стиральной машины
 Советы по выбору стиральной машины
25 января 2017

Современные домохозяйки уже не представляют свой быт без стиральной машины. Ведь это одна из главных помощниц. На что обратить внимание при выборе?

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Как правило подобрать размер и жесткость ортопедического матраса
Как правило подобрать размер и жесткость ортопедического матраса
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
Типы домашних кондиционеров. Особенности, достоинства и недостатки
Типы домашних кондиционеров. Особенности, достоинства и недостатки
Всякая всячина
Как вырастить в теплице хороший урожай кабачков
 Как вырастить в теплице хороший урожай кабачков
20 января 2017

Бытует мнение, что для выращивания овощей в искусственных условиях, дачникам приходится прилагать множество усилий. Растения требуют к себе особого внимания и ухода. Однако это не всегда верно. Выращивание кабачков не отнимает много времени, так как растение особо неприхотливое.

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Вечеринка в стиле... Выбираем тему для праздника
Вечеринка в стиле... Выбираем тему для праздника
Тонкости организации корпоративного отдыха
Тонкости организации корпоративного отдыха
Что подарить второй половинке на День святого Валентина?
Что подарить второй половинке на День святого Валентина?
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