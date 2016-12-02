Добро пожаловать на женский сайт!

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Как вырасти за полчаса, не выходя из гардероба? Подбираем платье для невысокой девушки
30 декабря 2016
Невысокий рост – причина многих комплексов и интересная особенность одновременно, не раз становился большой проблемой для настоящих модниц. Не все вещи сидят так, как хотелось бы, джинсы или брюки подобрать бывает крайне непросто, а тренд этого сезона – юбки и платья в пол прошёл мимо вас.Подробнее →
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Как поддержать организм после обильных застолий
30 декабря 2016
Новогодние праздники – большое испытание для человеческого организма. Жирная, жареная еда, алкоголь, сладости – все это перегружает пищеварительную систему. Поэтому после праздников логично позаботиться о своем здоровье и включить в привычный рацион несколько очищающих организм продуктов.Подробнее →
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Как сэкономить на аренде недвижимости
30 декабря 2016
Очень часто молодые семьи не имеют собственного жилья, поэтому им приходится его арендовать. Это проблема возникают не только у молодых семей, но и у людей разных возрастов. Например, человек приехал в командировку, не на одну неделю, а в длительную, сроком на месяц и более.Подробнее →
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О пользе мягких игрушек
29 декабря 2016
Почти у каждого ребенка есть своя любимая мягкая игрушка. Та самая, в обнимку с которой так приятно засыпать. С ней ночная темнота уже не кажется такой страшной. Плюшевые мишки или зайчики на определенном этапе заменяют друга замкнутым малышам. А что еще мы знаем о мягких игрушках?Подробнее →
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Как маленькую прихожую сделать максимально комфортной и уютной
27 декабря 2016
Очень многие хозяева, как правило, не считают коридор истинно полноценной комнатой и, поэтому, зачастую не особо заботятся об его обустройстве. Вошел, снял обувь – и вот ты уже в уютной и любимой гостиной, а что там, в прихожей, существенного значения не имеет.Подробнее →
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Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
19 декабря 2016
Каждый раз, поздравляя близких и друзей с праздником, мы, помимо здоровья и счастья, желаем им материального благополучия. Ведь именно деньги дают определенный уровень свободы и возможность для осуществления многих мечтаний. Как сделать так, чтобы деньги приходили в ваш дом?Подробнее →
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А я люблю женатого... Российские певицы, родившие от женатых мужчин
11 декабря 2016
Нравы современного общества таковы, что мы больше удивляемся прочному многолетнему браку, чем роману с женатым мужчиной. Дети, рожденные вне брака, стали практически нормой современного общества. В статье мы расскажем о российских певицах, которые не скрывают, что родили от женатого мужчины.Подробнее →
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Особенности зимнего Кракова
8 декабря 2016
Польша - великолепный выбор для путешествия. Интересные традиции, оригинальная архитектура, легкий морозец и белый пушистый снег - все это ждет тех путешественников, которые собираются отдохнуть здесь в зимнее время. Сегодня мы расскажем о том, что вы сможете увидеть зимой в Кракове.Подробнее →
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Торт Зебра на кефире в мультиварке
2 декабря 2016
Торт Зебра любим многими за симпатичный внешний вид и прекрасный нежный вкус. В интернете можно найти множество рецептов - вариаций на тему Зебры. Мы предлагаем наиболее простой, для начинающих кулинаров - на основе кефира. Вы обязательно оцените его необыкновенный вкус.Подробнее →