Добро пожаловать на женский сайт!

Самые распространенные мифы о младенцах Сегодня в 06:17 Еще во время беременности мамы окружают себя всяческой литературой об уходе за новорожденным. Как только возникают какие-то проблемы с малышом, ищут ответы на интернет-форумах, прислушиваются к советам старшего поколения. К сожалению, не все написанное или сказанное является достоверной информацией. Подробнее →