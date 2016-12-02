Добро пожаловать на женский сайт!

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Ты уже такая
Мода и красота
Как подобрать прическу к форме лица
 Как подобрать прическу к форме лица
Сегодня в 09:14

Подходящая к форме лица прическа очень важна - она создает неповторимый привлекательный образ. На её выбор также должна влиять структура волос - тонкие или плотные, густые или нет. Важен и цвет — темные пряди зрительно уменьшают лицо, а светлые будут делать его черты более мягкими и округлыми.

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Как вырасти за полчаса, не выходя из гардероба? Подбираем платье для невысокой девушки
Как вырасти за полчаса, не выходя из гардероба? Подбираем платье для невысокой девушки
Для чего необходимо кератиновое выравнивание волос
Для чего необходимо кератиновое выравнивание волос
Чем полезны косметические маски из белой глины?
Чем полезны косметические маски из белой глины?
Здоровье
Причины, по которым прямо сейчас стоит начать бегать
 Причины, по которым прямо сейчас стоит начать бегать
Сегодня в 08:47

Практически каждый из нас хоть раз задумывался о том, чтобы начать бегать. Только почти все откладывают это занятие. Здесь и сейчас находится много отговорок не заниматься этим. Однако стоит прочитать эту статью и причин действовать будет больше, чем предлогов отказаться от таких тренировок.

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Домашний антивозрастной крем для лица
Домашний антивозрастной крем для лица
Как поддержать организм после обильных застолий
Как поддержать организм после обильных застолий
6 мифов об уходе за волосами
6 мифов об уходе за волосами
Всякая всячина
Пять актёров, отказавшихся от культовых ролей
 Пять актёров, отказавшихся от культовых ролей
6 января 2017

Ох, как бывает сложно найти для роли нужного актёра. Мало того, что не каждый подойдёт, так ещё и сами актёры зачастую отказываются от перспективных ролей по самым различным причинам. Интересно, не пожалели ли знаменитые актеры о том, что посчитали неинтересными для себя предложениями следующие роли?

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Как сэкономить на аренде недвижимости
Как сэкономить на аренде недвижимости
Если отдых выпал на зимние месяцы
Если отдых выпал на зимние месяцы
Как отмечают Новый год в разных странах
Как отмечают Новый год в разных странах
Дом и уют
Организация хранения вещей в гардеробной комнате или шкафу
 Организация хранения вещей в гардеробной комнате или шкафу
4 января 2017

Всякая хозяйка мечтает о большой гардеробной, где для всякой вещи будет отведено свое место. Однако часто приходится хранить белье и одежду в небольших по площади шкафах. Если не подходить с умом к организации хранения в них вещей, то очень скоро в груде вещей сложно будет разобраться.

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Как маленькую прихожую сделать максимально комфортной и уютной
Как маленькую прихожую сделать максимально комфортной и уютной
Релаксация в домашнем дизайне – стиль лаунж в интерьере
Релаксация в домашнем дизайне – стиль лаунж в интерьере
Оформление кухни в бежевых тонах
Оформление кухни в бежевых тонах
Клуб путешественников
Путешествие на Симиланы
 Путешествие на Симиланы
4 января 2017

Таиланд привлекает туристов со всего мира мягким тропическим климатом и большим количеством уникальных природных достопримечательностей. Одной из самых известных и красивых бесспорно являются Симиланы - гряда островов вблизи Пхукета. О них и расскажем в нашей статье.

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Мой ребенок
О пользе мягких игрушек
 О пользе мягких игрушек
29 декабря 2016

Почти у каждого ребенка есть своя любимая мягкая игрушка. Та самая, в обнимку с которой так приятно засыпать. С ней ночная темнота уже не кажется такой страшной. Плюшевые мишки или зайчики на определенном этапе заменяют друга замкнутым малышам. А что еще мы знаем о мягких игрушках?

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Как Lego стал самым популярным конструктором в мире
Как Lego стал самым популярным конструктором в мире
Как выбрать коляску трость
Как выбрать коляску трость
Лучший подарок мальчишке - электронный конструктор
Лучший подарок мальчишке - электронный конструктор
Удачная покупка
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
 Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
19 декабря 2016

Каждый раз, поздравляя близких и друзей с праздником, мы, помимо здоровья и счастья, желаем им материального благополучия. Ведь именно деньги дают определенный уровень свободы и возможность для осуществления многих мечтаний. Как сделать так, чтобы деньги приходили в ваш дом?

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Типы домашних кондиционеров. Особенности, достоинства и недостатки
Типы домашних кондиционеров. Особенности, достоинства и недостатки
Декоративная косметика. Выбираем качественную тушь для ресниц
Декоративная косметика. Выбираем качественную тушь для ресниц
Почему ортопедический матрас лучше обычного
Почему ортопедический матрас лучше обычного
Легендарные женщины
А я люблю женатого... Российские певицы, родившие от женатых мужчин
 А я люблю женатого... Российские певицы, родившие от женатых мужчин
11 декабря 2016

Нравы современного общества таковы, что мы больше удивляемся прочному многолетнему браку, чем роману с женатым мужчиной. Дети, рожденные вне брака, стали практически нормой современного общества. В статье мы расскажем о российских певицах, которые не скрывают, что родили от женатого мужчины.

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Кулинарные эксперименты
Торт Зебра на кефире в мультиварке
 Торт Зебра на кефире в мультиварке
2 декабря 2016

Торт Зебра любим многими за симпатичный внешний вид и прекрасный нежный вкус. В интернете можно найти множество рецептов - вариаций на тему Зебры. Мы предлагаем наиболее простой, для начинающих кулинаров - на основе кефира. Вы обязательно оцените его необыкновенный вкус.

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Вегетарианская пицца
Вегетарианская пицца
Вкусные и простые супы на основе сливок
Вкусные и простые супы на основе сливок
Готовим ризотто по всем правилам итальянской кухни
Готовим ризотто по всем правилам итальянской кухни
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Пока не судьба.Ань(( посидела на больничном..теперь неизвес...
Пересвет
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
Дык и не сумлевайся ))) молодуха конечно ...это мы тут уже ...
Винни
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
Винь, ну я значит молодуха исчо) Нет у мну кошелька
Ариана
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
а я удивительное дело всю жизнь без кошельков - а тут в под...
Винни
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
Свет, ну самое время себе подарок сделать)))
Ариана
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
Пора мне сменить мой кошелек..хотя.выглядит он еще достойно...
Пересвет
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
Почти месяц прошел..и ни гу-гу..
Пересвет
Сестра,однако..
я и так одна..по факту..а земля круглая..
Пересвет
Сестра,однако..
от всех родных не получается абстрагироваться, можно остать...
Мимичка
Сестра,однако..
даже более существенный подарок выглядел бы неуместно..молч...
Пересвет
Сестра,однако..
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