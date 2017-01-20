Добро пожаловать на женский сайт!

Чего не стоит дарить любимым Вчера в 05:53 Вокруг выбора подарков для любимого человека, неважно, мужа, жены, парня, девушки, существует множество примет и суеверий. И если вы не верите во все это, то это не означает, что и ваша вторая половинка имеет такое же мнение. Подробнее →