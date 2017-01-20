Добро пожаловать на женский сайт!

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Модные ткани весны 2017 от дома ткани ТИССУРА
Вчера в 10:19
Совсем скоро наступит новый модный сезон весна-лето 2017. Модницы уже вовсю готовятся, подбирая свежие образы. Кто-то предпочитает покупать готовую одежду, кому-то интереснее создавать образ самостоятельно, опираясь на модные тренды.Подробнее →
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Особенности кухни Вьетнама
Вчера в 06:07
У каждого туриста свои три кита каждого путешествия. Самые распространенные: отель-пляж-бар, рюкзак-гора-река. Но вряд ли чья-то поездка обходится без исследования национальной кухни очередной новой страны.Подробнее →
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Самые распространенные мифы о младенцах
1 февраля 2017
Еще во время беременности мамы окружают себя всяческой литературой об уходе за новорожденным. Как только возникают какие-то проблемы с малышом, ищут ответы на интернет-форумах, прислушиваются к советам старшего поколения. К сожалению, не все написанное или сказанное является достоверной информацией.Подробнее →
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Геморрой. Что важно знать о деликатной проблеме
31 января 2017
Геморрой основная проблема современной проктологии. Это заболевание широко распространено, страдают им мужчины и женщины в равном соотношении.Подробнее →
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Каким подарком порадовать мужа 23 февраля
30 января 2017
Каждый праздник перед женщинами или девушками возникает вопрос – что подарить мужу? В большинстве женская половина ограничивается примитивным набором, ставшим уже поводом для анекдотов: носки, трусы, гель для душа или пена бритья. Но мужчины также, как и женщины хотят внимания, подарков и сюрпризов.Подробнее →
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Шебби шик в интерьере: основные принципы
30 января 2017
Пожалуй, один из самых нежных и романтичных стилей - шебби шик, или состаренный шик однозначно привлекает внимание, причем не только романтичных натур.Подробнее →
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Что ждет туристов в Венгрии
26 января 2017
Все большей популярности в туристической сфере в последнее время набирает Венгрия. Эта центральноевропейская страна увлекает своей самобытностью и неповторимостью. Чего только стоит ее готическая архитектура!Подробнее →
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Советы по выбору стиральной машины
25 января 2017
Современные домохозяйки уже не представляют свой быт без стиральной машины. Ведь это одна из главных помощниц. На что обратить внимание при выборе?Подробнее →
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Как вырастить в теплице хороший урожай кабачков
20 января 2017
Бытует мнение, что для выращивания овощей в искусственных условиях, дачникам приходится прилагать множество усилий. Растения требуют к себе особого внимания и ухода. Однако это не всегда верно. Выращивание кабачков не отнимает много времени, так как растение особо неприхотливое.Подробнее →