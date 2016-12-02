Добро пожаловать на женский сайт!

Как сэкономить на аренде недвижимости 30 декабря 2016 Очень часто молодые семьи не имеют собственного жилья, поэтому им приходится его арендовать. Это проблема возникают не только у молодых семей, но и у людей разных возрастов. Например, человек приехал в командировку, не на одну неделю, а в длительную, сроком на месяц и более. Подробнее →