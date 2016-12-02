Добро пожаловать на женский сайт!

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Мода и красота
Простые способы увеличить объем волос
 Простые способы увеличить объем волос
Вчера в 12:45

Тонкие, лишённые блеска, слишком мягкие и вялые волосы выглядят весьма непривлекательно. В этом случае волосам просто необходимо восстановление, только тогда они вновь обретут сияющий, здоровый и пышный вид.

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Пора позабыть! Главные модные антитренды весны 2017
Пора позабыть! Главные модные антитренды весны 2017
Пять модных горячих трендов весны 2017
Пять модных горячих трендов весны 2017
Мужкие носки: нюансы выбора
Мужкие носки: нюансы выбора
Здоровье
Что нужно знать о вирусе папилломы человека
 Что нужно знать о вирусе папилломы человека
Вчера в 12:16

Множество заболеваний могут иметь массу разновидностей и подвидов, о которых люди даже не догадываются. Вирус папилломы человека (ВПЧ) относится к таким заболеваниям. Ученые открыли порядка ста типов этого вируса, вызывающего различные недуги.

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Японский массаж тела
Японский массаж тела
Основные симптомы менингита
Основные симптомы менингита
Сбалансированное питание. Простые правила
Сбалансированное питание. Простые правила
Дом и уют
Как увеличить пространство маленькой кухни
 Как увеличить пространство маленькой кухни
20 января 2017

Можно достаточно долго печалиться о том, насколько мала площадь кухни в конкретном доме, а можно начать решать данную проблему, которая является сложной, но неразрешимой её назвать нельзя.

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Как оживить интерьер за минимальные деньги
Как оживить интерьер за минимальные деньги
Лепной декор в интерьере
Лепной декор в интерьере
Организация хранения вещей в гардеробной комнате или шкафу
Организация хранения вещей в гардеробной комнате или шкафу
Всякая всячина
Как вырастить в теплице хороший урожай кабачков
 Как вырастить в теплице хороший урожай кабачков
20 января 2017

Бытует мнение, что для выращивания овощей в искусственных условиях, дачникам приходится прилагать множество усилий. Растения требуют к себе особого внимания и ухода. Однако это не всегда верно. Выращивание кабачков не отнимает много времени, так как растение особо неприхотливое.

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Вечеринка в стиле... Выбираем тему для праздника
Вечеринка в стиле... Выбираем тему для праздника
Тонкости организации корпоративного отдыха
Тонкости организации корпоративного отдыха
Что подарить второй половинке на День святого Валентина?
Что подарить второй половинке на День святого Валентина?
Мой ребенок
Рахит у ребенка: симптомы, лечение, профилактика
 Рахит у ребенка: симптомы, лечение, профилактика
11 января 2017

Рахит - это заболевание, связанное с недостатком витамина D, что приводит к нарушению обмена таких важных микроэлементов, как кальций и фосфор. Первое подробное описание данного заболевания принадлежит английским учёным XVII века.

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О пользе мягких игрушек
О пользе мягких игрушек
Как Lego стал самым популярным конструктором в мире
Как Lego стал самым популярным конструктором в мире
Как выбрать коляску трость
Как выбрать коляску трость
Клуб путешественников
Путешествие на Симиланы
 Путешествие на Симиланы
4 января 2017

Таиланд привлекает туристов со всего мира мягким тропическим климатом и большим количеством уникальных природных достопримечательностей. Одной из самых известных и красивых бесспорно являются Симиланы - гряда островов вблизи Пхукета. О них и расскажем в нашей статье.

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Удачная покупка
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
 Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
19 декабря 2016

Каждый раз, поздравляя близких и друзей с праздником, мы, помимо здоровья и счастья, желаем им материального благополучия. Ведь именно деньги дают определенный уровень свободы и возможность для осуществления многих мечтаний. Как сделать так, чтобы деньги приходили в ваш дом?

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Типы домашних кондиционеров. Особенности, достоинства и недостатки
Типы домашних кондиционеров. Особенности, достоинства и недостатки
Декоративная косметика. Выбираем качественную тушь для ресниц
Декоративная косметика. Выбираем качественную тушь для ресниц
Почему ортопедический матрас лучше обычного
Почему ортопедический матрас лучше обычного
Легендарные женщины
А я люблю женатого... Российские певицы, родившие от женатых мужчин
 А я люблю женатого... Российские певицы, родившие от женатых мужчин
11 декабря 2016

Нравы современного общества таковы, что мы больше удивляемся прочному многолетнему браку, чем роману с женатым мужчиной. Дети, рожденные вне брака, стали практически нормой современного общества. В статье мы расскажем о российских певицах, которые не скрывают, что родили от женатого мужчины.

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Кулинарные эксперименты
Торт Зебра на кефире в мультиварке
 Торт Зебра на кефире в мультиварке
2 декабря 2016

Торт Зебра любим многими за симпатичный внешний вид и прекрасный нежный вкус. В интернете можно найти множество рецептов - вариаций на тему Зебры. Мы предлагаем наиболее простой, для начинающих кулинаров - на основе кефира. Вы обязательно оцените его необыкновенный вкус.

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Пока не судьба.Ань(( посидела на больничном..теперь неизвес...
Пересвет
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
Дык и не сумлевайся ))) молодуха конечно ...это мы тут уже ...
Винни
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
Винь, ну я значит молодуха исчо) Нет у мну кошелька
Ариана
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
а я удивительное дело всю жизнь без кошельков - а тут в под...
Винни
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
Свет, ну самое время себе подарок сделать)))
Ариана
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
Пора мне сменить мой кошелек..хотя.выглядит он еще достойно...
Пересвет
Выбираем кошелек по правилам Фен-шуй
Почти месяц прошел..и ни гу-гу..
Пересвет
Сестра,однако..
я и так одна..по факту..а земля круглая..
Пересвет
Сестра,однако..
от всех родных не получается абстрагироваться, можно остать...
Мимичка
Сестра,однако..
даже более существенный подарок выглядел бы неуместно..молч...
Пересвет
Сестра,однако..
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